Ivanka Trump et son mari : La fortune colossale des conseillers du président

Le mois d'avril démarre sur les chapeaux de roues pour la famille deDonald Trump. Depuis son élection, le 45e président des Etats-Unis est on ne peut plus décrié par les médias et la population, et les nouvelles qui s'annoncent ne devraient pas faire plus consensus que les prédécentes. C'est même un vent de scandale qui souffle encore sur la Maison Blanche.

Selon les informations de l'AFP, la fille du président, Ivanka Trump, et son mari Jared Kushner ont conversé des investissements immobiliers et financiers qui leur rapportent plusieurs centaines de millions d'euros, et ce alors même qu'ils occupent des postes gouvernementaux. Tous les deux conseillers officiels du président, ils perçoivent entre 250 et 750 millions d'euros de leurs actifs.

Si elle n'est pas payée par son père pour le poste qu'elle occupe, Ivanka n'a pas renoncé à ses parts dans le Trump International Hotel qui lui ont rapporté entre un et cinq millions de dollars l'année passée. Là où le bât blesse, c'est que le palace en question est situé juste à côté de la Maison Blanche et certains s'inquiètent que des groupes de pression ou gouvernements étrangers viennent s'y installer pour obtenir les faveurs de l'administration Trump, considérée comme l'une des plus riches de l'Histoire des Etats-Unis.

Un conflit d'intérêt flagrant pour bon nombre d'observateurs, qui rappellent en outre que le conseiller stratégique de l'ancien magnat de l'immobilier devenu chef d'Etat, Gary Cohn, et son acolyte Steve Bannon, ex-PDG de Goldman Sachs qui a pris la tête du National Economic Council, retirent eux aussi des sommes exorbitantes des actifs qu'ils possèdent dans diverses entreprises, dont certaines ont directement oeuvré pour l'élection du président.

Poisson d'avril ?

Comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, Donald Trump a annoncé ce 1er du mois qu'il faisait d'avril le mois national de prévention et de sensibilisation aux agressions sexuelles.

"Les femmes, les enfants ainsi que les hommes ont hérité de droits qui ne devraient jamais être violés. Mon administration, en partenariat avec le département de la Justice et de la Santé, fera tout ce qui est en son pouvoir pour les protéger", a-t-il fait savoir par le biais d'un communiqué de presse. Un comble quand on sait qu'il a lui-même été accusé d'agression sexuelle et a tenu plusieurs fois des propos misogynes et dégradants. Sa déclaration a fait jaser les internautes, dont certains ironisent en y voyant un bien triste poisson d'avril.

Coline Chavaroche