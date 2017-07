Ivanka Trump : La fille du président américain visée par une attaque au couteau

Pas franchement réputés pour leur popularité, Donald Trump et sa famille controversée attirent malheureusement les déséquilibrés très inquiétants. Selon les informations du site TMZ, la fille aînée du président américain, Ivanka, a été visée par une terrifiante attaque, jeudi 6 juillet.

D'après nos confrères, un dénommé Sixto Benitez s'est en effet rendu dans la Trump Tower, à New York, déterminé à payer une visite à la First Daughter. Bien entendu, le célèbre gratte-ciel résidentiel est l'un des immeubles les mieux gardés de Manhattan et il n'a pas fallu longtemps avant que des agents de sécurité ne stoppent l'intrus. Ce dernier n'avait certainement pas dû penser au fait qu'il serait contrôlé par un détecteur de métaux : l'homme de 52 ans, qui était venu avec des couteaux et qui portait également un gilet pare-balles sous son "costume", a ainsi été confondu par la machine...

Appréhendé par les autorités, Sixto Benitez a été neutralisé et ses armes lui ont été évidemment confisquées. Embarqué au poste pour une garde à vue, il a affirmé qu'il était "le propriétaire de la Trump Tower" et qu'il était un "sénateur américain venu voir Ivanka". Après l'avoir interrogé, la police de New York l'a transféré au centre du Weill Medical College pour une évaluation psychiatrique. Il a été inculpé pour possession criminelle d'une arme.

Ivanka Trump, quant à elle, n'était pas présente à la Trump Tower au moment des faits. Le même jour, la femme de 35 ans arrivait au bras de son époux Jared Kushner à l'aéroport de Hambourg pour assister au G20 au côté de Donald Trump. Le couple fait partie de l'entourage proche du président, qu'il les a choisis comme conseillers à la Maison Blanche, et n'est donc jamais très loin pour l'accompagner dans chacun de ses déplacements.