Izabel Goulart amoureuse en bikini avec Kevin Trapp : le couple s'éclate

Les footballeurs et les mannequins vivent une belle et pérenne histoire d'amour ! La preuve en image avec Kevin Trapp et Izabel Goulart, récemment surpris en vacances. Le gardien du PSG et sa chérie top model se sont régalés en mer, avant de regagner la terre ferme et de retrouver la ferveur des événements sportifs...

Cet été encore, les côtes méditerranéennes se disputeront avec les Caraïbes, Miami et Los Angeles le titre de destination de vacances préférée des stars. Kevin Trapp et Izabel Goulart se sont prononcés en faveur des Baléares, en Espagne. Le couple a jeté l'ancre à Ibiza, il a été photographié à bord d'un yacht en compagnie d'amis, profitant d'une journée détente.

Craquante en bikini vert, Izabel Goulart a naturellement séduit son compagnon footballeur. En quête de sensations fortes, ce dernier s'est également offert un tour en jet-ski. La bombe brésilienne a immortalisé ses prouesses en vidéo.

Leur escapade à Ibiza terminée, Kevin Trapp et Izabel Goulart ont regagné Paris. Ils ont assisté dimanche 11 juin à la finale simple messieurs de Roland-Garros, opposant le Suisse Stanislas Wawrinka à l'Espagnol Rafael Nadal. Les tourtereaux ont félicité le gagnant, Rafael Nadal, pour sa dixième victoire aux Internationaux de France.