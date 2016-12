Izabel Goulart et Kevin Trapp : Fin en beauté des vacances de l'amour...

Au vu de la saison qu'il vit avec le PSG, compliquée collectivement et individuellement, on peut comprendre que Kevin Trapp ne soit pas forcément pressé que la trêve s'achève et que les entraînements reprennent. Les courbes d'Izabel Goulart et son amour passionné sont une autre très bonne raison pour n'avoir pas envie de rentrer de Saint-Barthélemy.

C'est en effet sur les plages de cette perle des Antilles que le gardien de but intérimaire du Paris Saint-Germain et l'Ange titulaire de Victoria's Secret ont choisi d'aller passer les fêtes de fin d'année. Le 25 décembre, l'Allemand et la Brésilienne, en maillot, se cajolaient dans des eaux turquoise pendant que beaucoup ouvraient, en pyjama, leurs cadeaux au pied du sapin de Noël.

Tout au long de ce séjour, on a pu les surprendre sur le sable, où ils ne faisaient rien pour dissimuler leur bonheur d'être ensemble : à couper le souffle dans un bikini rouge vif - une manière de se préparer psychologiquement à sa participation à Baywatch, le film adapté de la série Alerte à Malibu ?-, Izabel Goulart et Kevin Trapp n'étaient encore que tendresse, le 28 décembre. Après une partie de raquettes de plage au cours de laquelle le top de 32 ans et 1m77 a donné son meilleur, le couple est entré main dans la main dans l'eau tiède et translucide, pour une nouvelle séance de câlins exotiques.

Pendant ce temps-là, le Brésilien Lucas Moura est rentré au pays, tout comme son compatriote et coéquipier Marquinhos, pour épouser sa belle Larissa, le 23 décembre. l'Espagnol Jesé a passé les fêtes à la maison dans les Canaries, tandis que les grands espoirs Presnel Kimpembe et Jean-Kévin Augustin se dépaysaient respectivement à Dubaï et Marrakech.

Kevin Trapp n'aura pas obtenu de rallonge sur ses vacances pour ne reprendre que le 2 janvier, comme les Sud-Américains de l'effectif, et se présentera bien au Camp des Loges dès ce samedi 31 décembre, comme les autres : jeudi, il sonnait la fin de ses vacances de rêve et l'heure du retour via un post Instagram. Peu avant, on pouvait admirer sa technique athlétique pour nettoyer autour de sa piscine privée...