Izabel Goulart et Kevin Trapp : Les amoureux très tactiles à Mykonos

Kevin Trapp dispose encore de quelques jours de répit avant d'être fixé sur son sort. Où le gardien de but allemand de 28 ans ira-t-il après la fin de son histoire avec le PSG ? Si la piste de Francfort - où il joue depuis une saison en prêt - est pour le moment privilégiée, rien n'est confirmé.

Bien loin de ces négociations qui impliquent avant tout son agent et les dirigeants des clubs, Kevin Trapp profite de sa trêve estivale pour passer du bon temps avec la femme qui le comble de bonheur : Izabel Goulart. Fiancés depuis juillet 2018, le beau sportif et le mannequin brésilien de 34 ans savent entretenir la flamme. Depuis toujours, les amoureux vivent une histoire passionnelle et très tactile. Leurs nouvelles vacances à Mykonos sont l'endroit rêvé pour laisser leur envie de s'embrasser en permanence s'exprimer.

Le 25 juin 2019, Izabel Goulart et Kevin Trapp ont été repérés dans la magnifique villa qu'ils ont louée, au bord de la piscine. Elle en tout petit bikini, à la mode brésilienne avec la version string pour le bas, lui exposant son torse musclé dans un short de bain, les conditions étaient parfaitement réunies pour vivre langoureusement cette parenthèse idyllique.

Dès leur arrivée dans le paradis grec le 23 juin, avec un passage par la Crête pour rejoindre Mykonos, les fiancés s'étaient montrés très amoureux, s'enlaçant et s'embrassant à l'aéroport.

Tous deux très actifs sur Instagram, ils ne se sont pas privés de partager quelques images de leurs vacances, Izabel Goulart misant sur son joli fessier rebondi et Kevin Trapp sur ses abdos.