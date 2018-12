Izïa Higelin, bouleversante, dévoile sa photo "préférée" d'elle et son père

Alors que l'on fêtait le premier anniversaire de la mort de Johnny Hallyday le 5 décembre, Izïa Higelin a préféré salué la mémoire de son propre père, Jacques Higelin, décédé le 6 avril 2018. Sur Instagram, elle a publié ce jeudi 6 décembre un message très émouvant doublé d'une photographie qui témoignait de la relation fusionnelle entre l'artiste et sa fille adorée.

"Huit mois. Je pense à toi chaque jour. Tu me manques chaque jour. Cette photo est ma préférée de nous deux. On était au Sénégal", publie-t-elle en légende de ce souvenir d'enfance qui la montre, enfant, debout sur une chaise, très inspirée et déjà pleine d'assurance, en train de chanter à côté de son père à l'accordéon.

La musique, omniprésente dans ce clan (elle est devenue chanteuse, tout comme son frère Arthur H), continue de survivre. En avril dernier, au Cirque d'hiver, elle était arrivée accompagnée de ses frères Arthur H et Kên pour célébrer leur père en musique, avant d'apparaître rayonnante lors des obsèques ouverts aux fans au cimetière du Père-Lachaise et de partager quelques moments a cappella avec eux. La jeune femme était alors enceinte de son premier enfant qu'elle a mis au monde le 1er août dernier, auprès de son compagnon, le chanteur et compositeur Bastien Burger.