J Balvin "fou amoureux" : Il craque pour l'ex-Miss Argentine, Valentina Ferrer

La vie amoureuse des stars passionne leurs millions de fans ! Ceux de J Balvin font connaissance avec sa nouvelle petite amie. Le chanteur sud-américain serait "fou amoureux" de l'ex-Miss Argentine, Valentina Ferrer...

Le scoop est révélé par le New York Post ! Citant un proche de J Balvin, le site américain confirme la romance de la superstar de 33 ans et du mannequin Valentina Ferrer. Le couple ne fait que de rares apparitions communes, la dernière remontant au mois de février lors du défilé de mode de la marque Ovadia & Sons à New York.

J Balvin apparaît également sur une photo mise en ligne sur Instagram par Valentina. Les amoureux ont récemment assisté à un autre défilé de mode, celui de la marque GEF lors de la semaine Colombia Moda 2018, à Medellin.