J.R. Smith : Papa avec 5 mois d'avance, la star de NBA peut enfin tenir son bébé

Quelques semaines plus tôt, J.R. Smith et son épouse Jewel s'étaient confiés sur la naissance de leur bébé dans une vidéo publiée sur Twitter. "Bonjour tout le monde. Nous avons une importante nouvelle à vous communiquer. Nous avons décidé de partager avec vous ce que traverse notre famille depuis 5 jours. Nous savons que beaucoup d'entre vous nous ont félicités pour la naissance de notre petite fille, mais elle est arrivée avec 5 mois d'avance. Elle a 5 jours aujourd'hui, elle s'appelle Dakota et pèse 500 grammes", avait raconté, avec une vive émotion, la femme du joueur des Cavaliers de Cleveland, demandant aux internautes de prier pour son bébé.