Jack Lang, son soutien à Woody Allen : Des tweets qui dérangent beaucoup...

Alors qu'Hollywood prend position contre Woody Allen après le témoignage de sa fille adoptive Dylan Farrow – que le cinéaste américain aurait agressée sexuellement en 1992 alors qu'elle avait 7 ans –, Jack Lang a pris le contre-pied. L'ex-ministre de la Culture a apporté publiquement son soutien au réalisateur, comme Alec Baldwin outre-Atlantique.

En deux tweets, publiés jeudi 18 et vendredi 19 janvier, Jack Lang a affiché son soutien au avec le hashtag "#WoodyAllenforever", "Woody Allen pour toujours" en français, postant sur l'un d'eux une photo prise avec le réalisateur de Manhattan et Blue Jasmine. En commentaires, les réactions indignées n'ont pas tardé et se font tout aussi violentes. "#PedophilieForever", ironise l'un d'eux. "On se sert les coudes entre pédophiles", surenchérit un autre. "Bravo Jack pour votre engagement à défendre tous les pédophiles depuis les années 70", lui rétorque un internaute sarcastique. "Et après le repas, vous comptez aller mater les enfants dans la cour de l'école pour digérer ?", peut-on également lire...