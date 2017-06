Jack Lang, trahi par François Hollande ? "Il n'a pas tenu son engagement"

Mardi 20 juin à 23h20, Le Divan de Marc-Olivier Fogiel recevra un nouvel invité prestigieux. Après avoir recueilli les confidences d'Elie Semoun le 23 mai dernier, l'animateur de RTL Soir et d'On refait le monde sur RTL interrogera cette fois Jack Lang sur son divan rouge !

Comme le montre le premier extrait de l'émission à venir publié sur les réseaux sociaux, Jack Lang (77 ans) a brisé le silence sur des sujets qui lui ont beaucoup tenu à coeur... notamment au cours de son parcours politique riche.

Par exemple, concernant l'ancien président de la République François Hollande, Jack Lang n'a pas hésité à faire savoir qu'il avait pu être trahi par son ancien camarade du Parti socialiste alors que les deux hommes convoitaient le poste suprême. "Nous avions conclu avec François Hollande une sorte d'accord au moment du congrès qui a précédé cette période. Je lui avais dit que je voulais constituer un courant. Il m'a dit 'C'est inutile, ton courant, c'est le nôtre'. Et si tu as besoin le jour venu de parrainages, je te les donnerai. Et disons-le, François Hollande n'a pas tenu son engagement. Il ne m'a pas accordé les parrainages sans lesquels je ne pouvais pas me présenter devant les militants", s'est-il souvenu.

Certains des proches de Jack Lang, dont sa fille Caroline Lang et Serge Moati, ont eux aussi pris la parole au cours de l'émission.

Pour rappel, au cours de cette saison du Divan qui touche à sa fin, le papa de Mila (5 ans) et Lily (3 ans) devrait encore recevoir de grands noms de la scène, des médias, de la politique et du sport français tels que Luc Besson, Teddy Riner, ou encore Bernard Kouchner.

Le Divan de Marc-Olivier Fogiel, ce sera mardi 20 juin à 23h20 sur France 3 !