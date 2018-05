Jack Osbourne : Le fils d'Ozzy et Sharon Osbourne divorce

"Nous avons vécu sept belles années en couple, marquées par de merveilleux moments, et nous serons éternellement reconnaissants l'un envers l'autre pour ça. Nous avons aussi trois magnifiques enfants que nous chérissons plus que tout. Nous sommes déçus mais confiants dans l'idée que nous continuerons à faire évoluer notre relation de parents et meilleurs amis", concluent Jack et Lisa Osbourne.

Le fils du musicien Ozzy Osbourne et de son ex-femme Sharon Osbourne a épousé Lisa (née Lisa Stelly) à Hawaï, en octobre 2012. Ils ont eu ensemble trois enfants, Pearl (6 ans, née quelques mois avant leur mariage), Andy et Minnie (bientôt respectivement 3 ans et 3 mois).