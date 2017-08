Jack Osbourne : Sa femme annonce sa 3e grossesse avec humour

Jack Osbourne, le fils d'Ozzy et Sharon Osbourne, va être papa pour la troisième fois. Sa femme Lisa a annoncé sa nouvelle grossesse, mardi 29 août sur son compte Instagram, avec beaucoup d'humour.

"J'ai clairement mangé le plus gros burrito possible", a écrit la jeune femme de 30 ans en légende d'un cliché d'elle et de son mari. Le burrito en question est en réalité un bébé comme en témoigne son baby bump déjà bien rond ! Pour l'heure, on ignore le sexe du bébé et la date du terme... Lisa Osbourne et Jack Osbourne, qui se sont mariés en 2012, sont déjà les parents de Pearl (5 ans) et d'Andy (2 ans).

Alors que le jeune homme de 31 ans, animateur télé et fondateur de la marque de prêt-à-porter Tier1-Dad, se prépare à accueillir un nouveau membre dans sa famille, sa soeur Kelly Osbourne a elle présenté son nouveau "moi". En effet, l'animatrice télé a fini par délaisser ses cheveux violets pour passer au roux...