Jackson Odell (Modern Family) : L'acteur de 20 ans est mort

Comme le rapporte le site TMZ, le corps sans vie de Jackson Odell a été retrouvé vendredi 8 juin 2018, dans une demeure située du côté de San Fernando Valley, non loin de Los Angeles en Californie. Le jeune acteur devait fêter son anniversaire le mois prochain...

Selon les informations de TMZ, la police, appelée sur place, a rapidement constaté le décès. Une brève enquête a permis d'établir qu'aucune violence n'aurait été a priori commise sur Jackson Odell et aucune trace de drogues ou d'alcool n'a été trouvée dans la maison. Une autopsie permettra sans doute d'en dire plus sur les causes de sa mort. L'acteur était connu pour incarner le personnage de Ari Caldwell dans la série Les Goldberg ainsi que Ted Durkas dans Modern Family. Au cinéma, on avait pu le voir dans Judy Moody and the Not Bummer Summer.

Jackson Odell avait démarré sa carrière d'acteur à 12 ans et il aurait dû fêter ses 21 ans le 2 juillet prochain. En parallèle de cette carrière, il écrivait aussi ses chansons et a ainsi participé à la bande originale de Forever Young Girl.

"La famille Odell a perdu son fils bien aimé et son frère, Jackson Odell. Il restera pour toujours une lumière brillante et une âme brillante, aimante et talentueuse. Il avait encore tellement plus à partager. Notre famille fera tout pour conserver cette vérité dans le futur. Notre souhait est que le reste du monde en fasse autant. Nous allons maintenant essayer de faire face à cette incommensurable perte dans l'intimité. Nous ne ferons plus d'autre déclarations", a confié sa famille.

