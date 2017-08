Jacqueline Monsigny : Mort de la romancière et actrice...

La romancière Jacqueline Monsigny, connue pour ses grandes fresques romanesques à caractère historique et ses biographies de personnalités comme Jacqueline Kennedy ou Grace de Monaco, est morte mardi 15 août 2017 à l'âge de 86 ans, a fait savoir à l'AFP son fils, le producteur, réalisateur et scénariste Thibaut Chatel.

Avant d'entamer au début des années 1970 sa carrière d'auteure prolifique, Jacqueline Monsigny s'était illustrée comme comédienne, aussi bien sur les planches qu'au grand et au petit écran. Formée aux cours de Tania Balachova, elle avait notamment été dirigée par Yves Robert et François Périer, et avait tourné pour le cinéma devant la caméra d'Yves Allégret (Les Sept péchés capitaux), Henri Decoin (Dortoir des grandes) et Jean Girault (Les Livreurs, Les Veinards).

Animatrice et contributrice à la télévision de toutes sortes d'émissions dans les années 1960 (programmes jeunesse, jeux, variétés, reportages...), son parcours avait connu un tournant suite à mai 68 : au chômage, elle s'était lancée dans l'écriture de son premier roman historique. Nombre d'autres suivront : au total, plus d'une quarantaine d'ouvrages dont La belle de Louisiane et Le roi sans couronne, qui furent tous des succès de librairies.

Elle était mariée à l'acteur américain Edward Meeks, avec qui elle a écrit Le roman de Hollywood et Le roman du festival de Cannes.