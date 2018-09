Jacques Audiard : "Les frères Sisters" dédié à son frère mort à 26 ans

Pour son retour dans les salles ce mercredi 19 septembre 2018, Jacques Audiard fait dans le western avec Frères Sisters, assurément son film le plus personnel. Parce que le duo fraternel interprété par John C. Reilly (Eli l'aîné) et Joaquin Phoenix (le cadet Charlie) fait résonner sa propre histoire. Pour la première fois de sa carrière, le cinéaste français de 66 ans dédie sa réalisation à François, son frère aîné décédé en 1975 dans un accident de voiture, à l'âge de 26 ans.

Lors de la promotion qui accompagne la sortie de Frères Sisters, Jacques Audiard a, sans surprise, été souvent questionné sur cet épisode tragique par Le Parisien et Le Figaro notamment. Au second, il confie comment le passage de son statut de frère à celui de fils unique lui a pesé : "Au-delà du deuil, c'est quelque chose de très pesant. Il n'y a pas de mots pour dire cette perte. On ne dit pas orphelin de frère ni de fils."

Jacques Audiard se souvient de leur relation qui a d'abord été forte, avant de perdre en intensité : "J'ai été très proche de François jusque vers l'âge de 12 ans. J'avais trois ans de moins que lui. ll est parti en pension. On s'est perdu de vue. Je suis parti en pension à mon tour. Quand on s'est retrouvés, on était très différents. La vie nous a escamotés l'un à l'autre." Pour le réalisateur, ces souvenirs et la mort de son frère sont déjà "très très loin" : "Je n'ai pas l'impression que c'était dans cette vie mais il y a quatre vies."

