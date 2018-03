Jacques Chirac, des nouvelles : "J'ai la chance de le voir de temps en temps"

Les nouvelles de Jacques Chirac sont rares. Les dernières nous viennent de son ancien Premier ministre, Dominique de Villepin, qui était l'invité, dimanche 18 mars 2018, du Grand Jury RTL-LCI-Le Figaro.

"J'ai la chance de le voir de temps en temps. Il est dans une forme aussi bonne que possible. C'est un homme qui, vous savez, a beaucoup compté pour moi et qui me manque. Donc, chaque fois que je peux le faire, j'ai du plaisir à aller le saluer."

En février, c'est Patrick Sébastien, qui connaît l'ancien président depuis qu'il a 16 ans, qui racontait l'une de ses récentes visites, sans en préciser la date. En partant, Jacques Chirac, 85 ans, qui lui confiait "s'emmerder", insiste pour le raccompagner : "Je lui ai dit : mais non Jacques, il y a trois mètres à faire. Si, si, j'y tiens ! m'a-t-il rétorqué. Alors, il s'est levé, a pris appui sur sa canne, soit une baguette magique, pour lui redonner sa vitalité, sa pêche ! Cet homme qui a été l'un des puissants du monde, obligé de prendre appui sur l'épaule d'un clown pour faire trois mètres...", a raconté l'animateur à France Dimanche.

Vendredi 16 mars, Jacques Chirac a eu la tristesse d'apprendre la mort d'un ancien collaborateur, Michel Baloche. Comme le rappelle ParisMatch.fr, il se surnommait lui-même le "mécanicien" du "pilote" Jacques Chirac. Baloche organisait les prises de parole de l'ancien président, se tenant dans l'ombre des meetings à lui donner ces top départs ou à lancer la musique. Il n'avait que 66 ans.