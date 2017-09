Jacques Chirac : Le témoignage choc de son dernier compagnon route

Jacques Chirac n'est plus apparu publiquement depuis les obsèques de sa fille Laurence en avril 2016. Les nouvelles sont rares ; on les doit le plus souvent à son épouse, Bernadette, ou bien son gendre Frédéric Salat-Baroux, époux de Claude Chirac. Jeudi, Paris Match publiera les premières pages d'un "livre choc" sur la fin de la vie de Jacques Chirac, 83 ans, signé du journaliste Arnaud Ardoin. Le récit "repose sur le témoignage de Daniel Le Conte", "dernier compagnon de route" de Jacques Chirac.

Avant la sortie en kiosques du magazine, Paris Match publie sur son site une courte interview de l'auteur : il a recueilli le rare témoignage de Daniel Le Conte qui a accompagné le président durant quarante ans. Il est décédé d'une crise cardiaque le 18 juillet 2017, à l'âge de 68 ans, en ayant eu le temps de relire les épreuves du livre, précise Match. Les trois dernières années de sa vie, il les a passées au chevet de Jacques Chirac.

Arnaud Ardoin raconte : "Après le départ de l'Elysée, c'est Claude Chirac qui lui a demandé de veiller à son père, d'être à ses côtés pour qu'il reste digne en toutes circonstances, pour qu'il l'aide à préparer ses entretiens avec ses visiteurs, le tienne au courant de l'actualité. Il est devenu le confident. Son dernier compagnon de route."

Paris Match parle d'un témoignage "sans filtre" : "On découvre le quotidien de Jacques Chirac dans ses bureaux de la rue de Lille à Paris puis rue de Tournon où il s'est installé depuis qu'il ne peut plus marcher." Un livre qui raconte tout simplement la fin de vie du président, tout en respectant "l'obsession" de Daniel Le Conte : celle de ne pas salir Jacques Chirac.

"Président, la nuit vient de tomber", Le mystère Chirac d'Arnaud Ardoin, éd. Cherche midi, 272 pages, 19 euros. En librairie le 5 octobre.