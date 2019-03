Jacques Chirac, malade, ne "reconnaît plus que cinq personnes"

Jacques Chirac n'a plus été vu depuis fin 2014. Extrêmement affaibli, l'ancien président de la République de 86 ans réside dans l'hôtel particulier parisien mis à disposition par son ami François Pinault avec son épouse Bernadette, à la santé toute aussi fragile. C'est au cours d'une rencontre avec l'ex-première dame de 85 ans que le journaliste Erwan L'Éléouet a recueilli ses confidences lors de l'élaboration de son ouvrage Bernadette Chirac, les secrets d'une conquête disponible depuis le 27 février aux éditions Fayard.

Le rédacteur en chef d'Un jour, un destin (France 2) a notamment obtenu quelques informations sur l'état de santé et de lucidité de Jacques Chirac, comme le rapporte Gala. "Il ne reconnaît plus que cinq personnes. Sa fille, son épouse et ses auxiliaires de vie qu'il voit tous les jours. Mais il ne dialogue pas ou très peu avec eux", écrit-il. L'ancien chef de l'État peut compter sur la présence de sa fille cadette Claude, 56 ans, pour égayer un peu ses journées : "On évoque les bons moments du passé ou Martin, le seul petit-fils des Chirac, aujourd'hui âgé de 22 ans."

Amie des Chirac, Line Renaud avait donné des nouvelles de l'ancien président en septembre dernier, à l'occasion de la promotion de son livre Line Renaud, Mes années Las Vegas. "Il est bien, il est solide, il est très droit, très digne, toujours impeccablement habillé. L'autre jour, je lui ai parlé de Loulou [Gasté, son mari disparu en 1995, NDLR]. Je lui ai dit : 'Tu te souviens de Loulou, Jacques ?', il m'a répondu : 'Loulou Gasté ?', donc vous voyez, c'est pour ça que c'est impressionnant, très impressionnant. Il est impressionnant", avait-elle témoigné, précisant qu'elle continuait à lui rendre visite, tout en sachant que son grand ami ne la reconnaissait très probablement pas.

