Jacques Chirac : Son petit-fils Martin s'est engagé auprès d'Emmanuel Macron

En marche !, le courant politique de l'ancien ministre de l'Économie, Emmanuel Macron, n'en finit plus de recruter des partisans, issus de tous les bords de l'échiquier politique et de la société civile. Nouvelle recrue inattendue : Martin Rey-Chirac, le petit-fils de l'ancien président de la République, Jacques Chirac.

Le site de L'Opinion a révélé que le fils de Claude Chirac et de son ex-époux Thierry Rey avait adhéré au mouvement En marche ! il y a déjà un an. À bientôt 21 ans (le 22 mars prochain), il fait ainsi le saut dans le grand bain de la politique. "Il n'a même pas attendu que la primaire de la droite ait eu lieu", a raconté un élu parisien du parti Les Républicains. Alors que sa maman avait publiquement appelé à voter Alain Juppé, lors de la primaire de la droite et du centre, le jeune homme semble en désaccord avec le fait de soutenir le parti de son grand-père, représenté par François Fillon depuis sa victoire...

Visiblement, Martin Rey-Chirac a été séduit par Emmanuel Macron, lequel revendique de ne pas appartenir à un parti et de lier autour de lui des hommes et des femmes de droite, du centre, de gauche et même d'extrême-gauche ! Pour l'heure, le jeune homme ne semble pas avoir de fonction dans l'équipe du candidat et serait donc un simple militant. Autour de lui, il retrouve d'anciens ministres de Jacques Chirac à l'instar de Renaud Dutreil, Jean-Jacques Aillagon, Alain Madelin...

La campagne électorale bat son plein alors que le Conseil constitutionnel dévoilera les candidats officiellement en lice le 18 mars. Le candidat du Parti socialiste, Benoît Hamon, vient de jouer la transparence en respectant sa parole donnée puisqu'il a révélé le nom de son plus gros donateur. On a ainsi appris qu'il avait reçu un don de 4 600 euros de la part de la productrice Michèle Ray-Gavras, épouse du réalisateur du Costa-Gavras.

Thomas Montet