Jacques Dutronc ne boit plus d'alcool: "C'est un handicap, une épreuve terrible"

Vendredi 15 décembre, la chaîne France 3 consacrera une soirée à Jacques Dutronc avec, dans un premier temps, la diffusion du documentaire Dutronc, la vie malgré lui. Ce programme inédit sera suivi du film Van Gogh (sorti en 1991).

À cette occasion, l'artiste de 74 ans s'est entretenu avec nos confrères de TV Mag. Il a notamment évoqué son rapport à la télévision, révélant qu'il n'était pas "spécialement" amateurs de séries, lui qui préfère "surtout les films et les documentaires". Pas question non plus de se poser devant un télé-crochet. "Je ne regarde pas. Les candidats sont trop bons et me privent d'un fou rire en entendant l'un d'entre eux chanter faux genre 'fin de repas de communion'. C'est pourtant irrésistible", a-t-il confié avec humour.

S'il n'est pas fan de séries, le papa de Thomas Dutronc jouera pourtant très prochainement dans Vino, série sur le monde du vin dans laquelle il donnera la réplique à Gérard Depardieu, comme cela avait été annoncé en octobre dernier par Lagardère Studios. Et c'est en mentionnant ce nouveau projet que la Vieille Canaille a fait une révélation importante. "Ça tombe mal : (...) je ne bois plus une goutte d'alcool depuis dix mois ! C'est quand même un handicap, une épreuve terrible... Mais je suis heureux de jouer avec Depardieu. On va être Laurel et Hardy tous les deux !", a-t-il plaisanté. En 2015, il avait déjà révélé avoir diminué sa consommation en supprimant les "alcools forts". Le sevrage s'est donc fait en douceur.



Johnny représente beaucoup pour moi

Cette interview a été menée très peu de temps avant le décès de son acolyte de toujours, Johnny Hallyday, qui a perdu son courageux combat contre le cancer dans la nuit du 5 au 6 décembre. Jacques Dutronc avait d'ailleurs adressé des mots affectueux au sujet de son ami. "Johnny représente beaucoup pour moi. Je lui ai toujours dit : 'Tu as été, tu es et tu seras, quoi qu'il arrive, le meilleur'. Depuis notre rencontre, je l'admire. Il était déjà impressionnant. C'est une part de ma vie. Quel courageux, quelle volonté ! Je lui tire mon galure !", avait-il glissé. L'acteur et chanteur avait déjà annoncé son intention de ne pas s'afficher en cas de malheur. "S'il arrive quelque chose, je préfère pleurer dans mon coin, je ne veux pas qu'on me voie. Il y a des professionnels pour ça et je n'en fais pas partie", avait-il conclu.