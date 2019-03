Jacques et Gabriella de Monaco : Adorable duo espiègle pour la Saint-Patrick

Le peuple irlandais était à l'honneur le dimanche 17 mars 2019 et plus particulièrement son saint patron, Saint-Patrick. Tout comme Kate Middleton et le prince Harry, la famille monégasque n'a pas oublié cette fête, preuve en image.

Durant ce même week-end, Albert de Monaco a fait une sortie remarquée, sans son épouse et leurs enfants. le 16 mars, il a donné le départ de la 29e édition du Rallye Aïcha des Gazelles sur la Place du Palais de Monaco, quelques heures avant le départ officiel depuis la Promenade des Anglais à Nice. Le Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc est le seul Rallye-Raid hors-piste 100% féminin au monde, et Sophie Tapie, la fille de Bernard Tapie, y participe. Deux jours auparavant, Albert de Monaco a fêté ses 61 ans, un anniversaire célébré en petit comité avec son épouse et leurs enfants, et immortalisé par Charlene sur sa page Instagram.

