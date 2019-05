Jacques et Gabriella de Monaco : Adorables supporters stars avec leurs parents

D'ordinaire, le stade Louis II est le temple du football sur le Rocher, mais pas ce samedi 11 mai 2019 ! Ce jour-ci le rugby était à l'honneur, en présence du prince Albert de Monaco, de son épouse Charlène, de Jacques et Gabriella de Monaco, leurs jumeaux âgés de 4 ans, mais également de Gareth Wittstock, le frère de la princesse Charlène.

Toute la famille a assisté, depuis les tribunes, au traditionnel tournoi Sainte Dévote de Rugby. Pour la première fois depuis sa création, une équipe des Etats-Unis a participé à la compétition. Organisé par la Fédération Monégasque de Rugby avec le soutien de la Fondation Princesse Charlène de Monaco, le tournoi catégorie U12 a accueilli 17 équipes composées de filles et de garçons de 14 nations différentes (Abu Dhabi, Afrique du Sud, Andorre, Angleterre, Dubaï, Espagne, Etats-Unis, France, Géorgie, Ile Maurice, Italie, Monaco, Suisse, Russie. Autre nouveauté de l'édition 2019, Abu Dhabi, Andorre, l'Espagne et les Etats-Unis.)

L'objectif du Tournoi Sainte Dévote est de mettre en lumière les valeurs du rugby, chères à la Fondation Princesse Charlène de Monaco, au-delà du seul aspect sportif. Ces rencontres illustrent l'esprit d'équipe et les notions de générosité, de solidarité et de respect qui permettent aux enfants de mieux s'accepter et de se construire harmonieusement aux côtés des autres. La présence de Jacques et Gabriella a alors pris tout son sens.

Toujours aussi espiègles, les jumeaux de 4 ans ont encouragé les jeunes sportifs issus des quatre coins du monde. Si Jacques portait une veste sans manche, Gabriella était assortie à son papa avec une veste décorée d'un écusson de Monaco. La dernière apparition des jumeaux remontait à avril dernier, lorsqu'ils avaient visité pour la toute première fois Disneyland Paris avec leurs parents.

La veille de cette apparition en famille, Charlène de Monaco, 41 ans avait participé à une initiation au secourisme organisé à la piscine du stade Louis II. L'ancienne nageuse s'y était rendue en tenue décontractée, habillée d'un jogging à trois bandes.

De son côté, Albert de Monaco s'était rendu en Italie jeudi 9 mai, à San Demetrio Corone (Calabre), comme le rapporte Nice-Matin dans son édition du 11 mai. Ce petit village serait le premier fief extérieur des Grimaldi et dispose à présent un panneau le rattachant aux "sites historiques Grimaldi de Monaco."