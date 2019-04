Jacques et Gabriella de Monaco : complices pour leur 1ere sortie à Disneyland !

Le bonheur ! Pour la première fois de leur vie, Jacques et Gabriella de Monaco, 4 ans, ont découvert le célèbre parc d'attractions Disneyland Paris. Ils ont pu s'immiscer quelques heures dans ce monde féerique, naturellement accompagnés de leurs parents,Albert et Charlène de Monaco.

Samedi 20 avril 2019, le palais princier de Monaco a dévoilé quelques photos issues de ce séjour familial sur Facebook. On y découvre notamment l'adorable fillette blonde vêtue d'une robe de princesse et d'un diadème. Jacques, lui, avait préféré rester simple et élégant, vêtu d'un short et d'une doudoune Moncler. Charlène, 41 ans, était habillée avec une tenue de ville : pantalon noir, baskets et veste en cuir. Elle portait les iconiques oreilles de Minnie, en serre-tête. Albert de Monaco, 61 ans, avait pour sa part opté pour un camaïeu de gris et de simples baskets noires. Une famille stylée et décontractée, qui a même pu profiter de ce premier séjour à Disney sous les rayons du soleil parisien.