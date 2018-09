Jacques et Gabriella de Monaco : Photos des jumeaux pour leur 1re rentrée !

La complicité des jumeaux y apparaît une nouvelle fois de manière flagrante. À la toute fin du mois d'août, de retour de longues vacances et de leur premier voyage lointain – en Polynésie – avec leurs parents, la participation du prince Jacques et de la princesse Gabriella, adorables en tenues traditionnelles, au très populaire pique-nique de rentrée des Monégasques avait fait un grand plaisir à leurs compatriotes. On avait notamment pu s'attendrir en voyant la fille du prince Albert et de la princesse Charlene se pendre au cou de son frère.

Samedi 8 septembre, la famille était à nouveau réunie en public. À peine rentré de sa visite officielle en Chine, le prince Albert II de Monaco prenait part activement avec Charlene, Jacques et Gabriella à la Journée mondiale des premiers secours, organisée au chapiteau de Fontvieille. Le palais princier a partagé via sa page Facebook quelques images de l'initiation des jumeaux princiers aux gestes qui sauvent au cours de cette manifestation à l'initiative de la Croix-Rouge monégasque. S'arrêtant sur chacun des stands, le prince héréditaire et sa soeur ont notamment assisté à une démonstration de réanimation sur un mannequin – la princesse Charlene aurait même pu montrer elle-même l'exemple, habituée à cette formation lors des actions de sa fondation pour la prévention de la noyade – et évoluer dans l'espace dédié à la prévention routière et destiné aux enfants de 3 à 10 ans.