Jacques (L'amour est dans le pré 2018) en couple : "J'ai une bonne nouvelle..."

Dans L'amour est dans le pré 2018, Jacques avait décidé de poursuivre son aventure avec Patricia. Malheureusement, entre eux, il n'y avait pas eu de rapprochement. Cela ne signifie toutefois pas que l'agriculteur est toujours célibataire. En tout cas, il a une grande annonce à faire.

Interviewé par le site TVMag, Jacques est tout d'abord revenu sur ses rapports avec sa prétendante et les raisons pour lesquelles il n'avait pas souhaité aller plus loin avec elle. "Ça n'a pas matché. On était plus copains. On se taquinait, on rigolait ensemble. Elle a un côté 'chien-fou'. C'est une fille qui est capable de monter dans un arbre si on lui demande", explique-t-il. Ce qui a le plus dérangé Jacques, c'est le fait que Patricia ne se soit pas adaptée à son quotidien : "Elle n'a pas essayé de me découvrir davantage. Elle n'est pas venue me voir travailler à la traite, elle se levait tard... Je crois qu'elle n'était pas faite pour vivre à la ferme."

Visiblement peu attristé par cet échec, Jacques semble avoir très bien rebondi. Du moins, c'est ce qu'il a sous-entendu lors de l'entretien. Lorsqu'on lui demande ce que Karine Le marchand a voulu dire en déclarant qu'il arriverait au bilan avec une belle surprise, l'agriculteur répond : "Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai une bonne nouvelle à annoncer à Karine et aux téléspectateurs."

On se doute que cette "nouvelle" concerne ses affaires de son coeur plutôt que son exploitation. Alors Jacques est-il aujourd'hui en couple ? Ça en a tout l'air...