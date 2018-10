Jacques (L'amour est dans le pré 2018): "J'ai trouvé Isabelle très prétentieuse"

Dans L'amour est dans le pré, il y a toujours des rebondissements et Jacques en a vécu un lors de la soirée diffusée le 15 octobre sur M6. Une de ses prétendantes à souhaiter partir. Il revient sur cet événement dans une interview accordée à TVMag.

Après avoir déclaré lors des speed dating qu'il avait choisi Isabelle "par défaut", des propos déjà peu sympathiques, le grand dragueur de la saison a expliqué s'être "gouré sur elle". Enclin à la confidence, il est entré dans les détails : "Isabelle me voulait que pour elle. Quand elle est arrivée à la ferme, elle a apporté plein de cadeaux. C'était gentil mais beaucoup trop. Elle était étouffante. Le pire, c'était pendant la soirée à l'auberge qui a été montrée dans l'épisode de lundi. J'ai passé un très mauvais moment. On a dansé ensemble mais je me tenais loin d'elle. Elle m'a fait une scène ensuite..." Puis, le candidat est revenu sur leur altercation au moment du départ de la jeune femme : "À ce moment-là, je l'ai trouvée très prétentieuse. D'autant qu'elle m'avait caché deux-trois petites choses. J'ai fini par apprendre que sa fille était gravement malade et, qu'elle aussi avait rencontré des problèmes de santé qui lui ont laissés des séquelles. Ce n'était sûrement pas le moment pour elle de chercher l'amour et passer à la télé. J'étais soulagé quand elle est partie. Mais je crois que j'ai été trop gentil avec elle." Sympa...

Lors de l'entretien, Jacques n'a pas eu de mots très tendres envers ses prétendantes de façon générale. Pour lui, les speed dating ont été décevants... à cause du physique de ses candidates ! Il explique : "Oui, je m'attendais à mieux, notamment sur l'âge et le physique. Je pensais recevoir des lettres de femmes plus jeunes. J'ai quand même eu un coup de coeur pour une femme qui s'appelait Marie mais quand je l'ai vue en vrai, je me suis rendu compte que son apparence ne correspondait pas du tout aux photos. Elle avait pris quelques kilos. Avec le recul, j'ai peut-être trop survolé mon courrier."