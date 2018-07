Jacques Legros fait une révélation surprenante sur son passé !

Depuis 1998, Jacques Legros prend la relève de Jean-Pierre Pernaut au 13h de TF1 pendant les vacances scolaires. Une image d'éternel remplaçant qui ne l'a jamais dérangé. "Le poste de joker est un tremplin si on a envie que ça le soit. Moi, c'est arrivé assez tard. J'avais 40 ans passés et fait autre chose avant. Vingt ans plus tôt, j'aurais peut-être eu d'autres ambitions. Avec le temps, j'ai compris que le JT, ce n'est pas ma vie", avait-il une fois déclaré.

Et des choses, le journaliste en a bel et bien fait depuis qu'il est entré dans la vie active. D'après Télé Loisirs, qui consacre à Jacques Legros un portrait dans son prochain numéro lundi 9 juillet 2018, le présentateur de la Une a révélé avoir travaillé pour le magazine Détective en arrivant à Paris dans les années 70. Il avait alors pour mission de rédiger des nouvelles érotiques... "L'histoire d'un milliardaire qui changeait de maîtresse chaque jour...", a-t-il confié.

En plus d'intégrer le milieu de la littérature coquine, Jacques Legros vendait également des caravanes et des campings-cars pour compléter ses revenus. Autant d'activités différentes et invraisemblables qui ont fait de lui une personnalité tout à fait unique.