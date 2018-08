Jacques Legros, taclé par son fils de 13 ans : "Tu avais une sale tête !"

Depuis 20 ans, Jacques Legros joue les jokers pour Jean-Pierre Pernaut à la tête du Journal de 13h pendant les vacances de ce dernier. Loin d'être frustré par cette situation, le journaliste de 67 ans reste philosophe... même quand son fils cadet, un pré-adolescent prénommé Gabriel, se met à avoir la dent dure !

"Depuis le temps, si je pensais que 'joker' était un gros mot, j'en serais malade !", a tout d'abord indiqué le journaliste à Télé 7 Jours avant de poursuivre son raisonnement : "C'est le prix de la liberté, plutôt. Si tout cela s'était fait avant, j'aurais peut-être eu des ambitions différentes, mais c'est arrivé après plein d'expériences passionnantes, notamment à RTL, LCI... Je suis très heureux comme ça."

Satisfait de sa position et de sa longue carrière sur nos petits écrans, Jacques Legros est aussi un papa heureux à la ville avec Gabriel, 13 ans, fruit de ses amours avec sa troisième épouse Valérie, et Tatiana, issue de son premier mariage, aujourd'hui âgée de 41 ans. Cependant, il lui arrive de devoir avaler des couleuvres quand il emmène son fiston au travail ! "Mon dernier, il vient parfois en régie. C'est désacralisé, pour lui. Je lui impose de suivre un peu l'actualité, et lui me dit : 'Tu avais une sale tête, aujourd'hui, à l'antenne !'", a confié amusé Jacques Legros.

La décision du célèbre papa d'empêcher son fils de participer à The Voice Kids serait-elle la raison de ce ressentiment ? Il n'ose y croire. "Je ne veux pas qu'il y participe. Cela lui ferait trop mal d'être éliminé. Il a du talent, il est fait pour ça (...) Mais j'ai travaillé trois ans chez Endemol, je connais la différence entre un concours de chant et une émission de télé. Si on peut faire autrement, c'est mieux", a-t-il assumé.

