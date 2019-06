Jada Pinkett Smith : Confidences sur l'adultère et les "trahisons" de Will Smith

Interrogée au sujet de son couple avec Will Smith, Jada Pinkett Smith discute avec sa mère Adrienne Banfield-Norris et la thérapeute de couple Esther Perel. Dans l'émission de débat américaine Red Table Talk, l'actrice de 47 ans se livre à coeur ouvert sur son expérience et sur ses déceptions sentimentales.

Elle explique ainsi avoir eu deux relations amoureuses avant Will Smith. Concernant l'infidélité, elle confie avoir été trompée et avoir trompé. Jada Pinkett Smith pense d'ailleurs que tromper est bien plus dévastateur que d'être trompée : "Je dois vous dire que tromper quelqu'un, c'était bien plus dévastateur que d'être trompé." Ces différentes expériences lui ont appris à pardonner :"Oui, ça m'a en fait appris à pardonner quand on m'a trompée parce que j'ai compris que cela n'avait rien à voir avec moi."

Sur sa relation avec Will Smith, elle raconte : "On me demande souvent : y a-t-il déjà eu une infidélité dans votre relation avec Will ? Et je réponds non, mais il y a eu d'autres trahisons du coeur qui ont été bien plus grandes qu'une situation d'infidélité." La thérapeute Esther Perel explique alors que "le mépris, la négligence, la violence et l'indifférence" représentent également de grandes souffrances dans un couple.

Malgré les hauts et les bas, pour Jada Pinkett Smith "le divorce n'a jamais été une option". En revanche, Jada explique qu'elle et son époux ont dû se séparer pour mieux se retrouver. "Nous avions juste besoin de parvenir à un accord entre lui et moi (...) Nous avons dû reconstruire avec de nouvelles règles et quelque chose de complètement différent."