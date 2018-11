Jada Pinkett Smith en larmes : sa mère raconte avoir été abusée par son père

La sexagénaire a alors raconté comment l'alcool et la drogue avaient souvent poussé son mari à abuser d'elle, avant qu'elle ne décide de s'enfuir : "Il était rentré à la maison en colère. Je ne me souviens même pas pourquoi, mais il a commencé à me frapper et il était en rage, s'est souvenue Adrienne Banfield-Jones, continuant son récit malgré les larmes de sa fille. J'ai dit, "Oh mon Dieu ! On a laissé Jada." Et je savais qu'il ne te ferait pas de mal. Il a quitté la chambre pour aller te chercher et j'ai couru de l'autre côté de la rue chez les voisins pour appeler à l'aide." C'est après cet épisode douloureux que la grand-mère de Willow et Jaden Smith a décidé de mettre un terme à cette relation.