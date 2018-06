Jada Pinkett Smith et sa fille Willow : Sexe, orgasmes... Zéro tabou entre elles !

Aucun sujet ne semble tabou entre Jada Pinkett Smith et sa fille Willow. Lundi 11 juin 2018, mère et fille étaient réunies pour un nouvel épisode de leur émission diffusée sur Facebook, Red Table Talk. Au côté d'Adrienne Banfield-Norris (64 ans), mère de la star américaine, et de Telana Lynum (21 ans), meilleure amie de la jeune comédienne et chanteuse, Jada (46 ans) et Willow (17 ans) ont librement parlé de sexe, d'orgasmes, de masturbation et même de sextoys. Autant de sujets qui sont souvent jugés "embarrassants" lorsqu'ils sont évoqués en famille.

Très à l'aise avec ce thème, l'épouse de Will Smith (le couple a fêté ses 20 ans de mariage il y a cinq mois) a ainsi partagé quelques anecdotes explicites, comme lorsqu'elle a révélé que sa grand-mère maternelle lui avait "tout appris sur le plaisir solitaire" lorsqu'elle était encore enfant. "Ma grand-mère m'a appris ça parce qu'elle voulait que je sache que ce plaisir venait de moi. Elle ne voulait pas que je tombe entre les mains d'un homme, et s'il me faisait plaisir, que je pense que ça venait de lui. Et elle m'a appris ça lorsque j'avais 9 ans !", a-t-elle déclaré.

Le jour où Willow a surpris ses parents au lit

"Mon initiation au sexe date du jour où je vous ai surpris au lit, papa et toi", a lancé Willow. "Quoi ? Quand est-ce que c'est arrivé ?", a répliqué Jada dans un rire. "C'était à Aspen. Je suis descendue pour prendre un jus et je vous ai surpris. Je n'ai pas vu grand-chose car la chambre était dans la pénombre, j'ai juste vu des silhouettes", a ajouté Willow.

Lancée dans ses confessions, Jada Pinkett Smith a également expliqué qu'elle avait immédiatement deviné lorsque son fils Jaden (19 ans) et son beau-fils Trey (né du premier mariage de Will Smith avec Sheree Zampino) avaient vécu leur première fois. "J'ai tout de suite su la nuit où Jaden a perdu sa virginité. Et il y a eu ce moment avec Trey, dans la cuisine, où je l'ai regardé et je lui ai dit : 'Tu as eu un rapport sexuel.' Il était embarrassé et il m'a dit : 'Très bien, oui, j'ai couché avec quelqu'un !', en courant dans la salle de bain. C'est comme si leur innocence s'était envolée", a-t-elle poursuivi.

Enfin, celle qui a été vue l'année dernière dans le film Girls Trip a admis que l'une de ses obsessions avait été les sextoys. "À ton âge, je les utilisais souvent, jusqu'à avoir cinq orgasmes par jour. J'étais vraiment à fond dedans à un moment car j'étais en pleine exploration et que je m'abstenais, que je me tenais loin des garçons. Je crois que c'était une sorte d'addiction à un moment", a-t-elle conclu.

Autant d'anecdotes qu'il est possible de découvrir directement dans la vidéo ci-dessous.