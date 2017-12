Jada Pinkett Smith, Scarlett Johansson... Voyages entre filles et gros délires

Les soirées entre amies, c'est sympa, mais les séjours entre copines, ça peut être aussi amusant que... fou. Le cinéma s'amuse à montrer jusqu'où un groupe de filles peut aller dans l'escalade du délire. À l'heure de la sortie de la comédie qui a secoué l'été US : Girls Trip, focus sur trois films dans lesquels les vacances se révèlent complètement dingues.

Girls Trip

Queen Latifah, Regina Hall, Tiffany Haddish et Jada Pinkett-Smith incarnent quatre grandes amies de fac qui se retrouvent après s'être un peu perdues de vue ces dernières années. La recette du cocktail explosif : des personnalités très marquées – l'humoriste Tiffany Haddish va très loin dans ses conseils sexuels avec des... fruits ! –, un humour décomplexé qui dit bye bye aux clichés et un cadre exceptionnel : celui de la Nouvelle-Orléans. La Californie, c'est so 2010, la Louisiane est the place to be pour s'éclater entre copines.