Jada Pinkett Smith vendait de la drogue lorsqu'elle a rencontré Tupac

Voilà maintenant plusieurs semaines que Jada Pinkett Smith fait face à de nombreuses questions indiscrètes au sujet de sa relation avec Tupac.

Un mois après la sortie au cinéma du biopic All Eyez on Me, qui relate de façon très romancée la courte vie du rappeur et qui met en scène une idylle supposée entre les deux artistes (interprétés à l'écran par Demetrius Shipp Jr. et Kat Graham), l'épouse de Will Smith s'est entretenue mercredi 19 juillet au micro de la radio Sirius XM pour évoquer le lien fort qui les unissait.

Pour la première fois, l'actrice de 45 ans a ainsi révélé une part très sombre de son passé afin d'expliquer sa relation avec celui qui a été assassiné en 1996 à l'âge de 25 ans. "C'est très étrange parce que je n'avais jamais raconté l'histoire en entier. Ce que je n'ai jamais vraiment révélé c'est que la première fois que j'ai rencontré Pac, la première fois que nous nous sommes rencontrés, je vendais de la drogue. Oui. Quelque chose de très grave m'est arrivé", a-t-elle déclaré au micro. Sans en révéler davantage, Jada Pinkett Smith a ensuite expliqué qu'elle préparait actuellement ses mémoires et qu'elle évoquerait sans tabou ses anciens démons dans son ouvrage.

Un lien d'amour et d'amitié unique

Avec émotion, la maman de Jaden (19 ans) et Willow (16 ans) s'est ensuite rappelé sa jeunesse passée au côté de son ami disparu. Si Jada Pinkett Smith a fini par percer à Hollywood au début des années 1990 et qu'elle a ainsi délaissé ses mauvaises habitudes, les choses ont en revanche dégénéré pour Tupac, qui a enchaîné les démêlés judiciaires jusqu'au triste jour de sa mort. "J'ai eu une sorte de crise existentielle autour de Pac... Il y a eu un moment où nous nous sommes trouvés, puis nous avons fait chemin séparé. Et je me suis dit : 'OK Dieu, faites à Pac ce que vous m'avez fait, c'est-à-dire me sauver', mais ça n'est jamais arrivé pour lui. Et c'est quelque chose que je dois constamment affronter", a-t-elle poursuivi.

La nature de la relation des deux amis était donc bien plus significative qu'une simple "romance". "Notre relation était liée à la survie. C'est ainsi que ça a commencé. Et je sais que les gens voudront toujours nous connecter de façon romantique, mais c'est juste parce qu'ils ne connaissent pas l'histoire. J'ai décidé que [le fait de révéler qu'elle a été dealeuse de drogue, NDLR] était important à partager, parce que cela donne un aperçu de ce qu'on était. (...) C'était à propos de la survie. Et de se protéger d'une façon dont seuls lui et moi pouvions nous protéger", a-t-elle conclu.

Jada Pinkett Smith et Tupac Shakur s'étaient rencontrés au lycée en 1986, à la Baltimore School for the Arts. Dans une bouleversante séquence diffusée en 2009 lors d'un reportage, la comédienne américaine avait confié que leur relation était "au-delà de l'amitié". "Le genre de relation que nous avons eue, on ne l'a qu'une fois dans sa vie. Il était très protecteur avec moi. Nous prenions grand soin l'un de l'autre", avait-elle déclaré en larmes.

La séquence est disponible dans la vidéo ci-dessous.