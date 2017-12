Jade et Joy Hallyday : Leur touchant texte pour dire adieu à leur papa Johnny...

Que ce jour devait être difficile pour Jade et Joy... Les filles adoptives de Johnny Hallyday et de sa femme Laeticia assistaient avec leur maman aux obsèques du chanteur, en l'église de la Madeleine à Paris, samedi 9 décembre. Pour dire au revoir à leur papa, elles ont choisi quelques mots d'un autre, mis dans la bouche de Jean Reno.

Après avoir descendu les Champs-Élysées dans le cortège accompagnant le cercueil de Johnny, Jade (13 ans) et Joy (9 ans) ont pris place au premier rang de l'église, écoutant sagement les discours religieux ainsi que les interventions de divers proches du rockeur. Au moment du passage de Jean Reno, l'acteur et grand ami de Johnny a fait une confidence touchante à l'assemblée. "C'est un texte qu'ont choisi Jade et Joy, de Jacques Prévert, avec l'aide de leur marraine", a-t-il déclaré. Et l'acteur de se mettre à lire le poème L'escargot. Absolument bouleversant, il a terminé les quelques lignes avec des sanglots dans la voix et une émotion palpable...

Jean Reno est le parrain de Jade alors que sa marraine est Luana Belmondo, quant à sa soeur Joy, c'est l'homme d'affaires Jean-Claude Darmon qui est son parrain et la chef Hélène Darroze sa marraine.

A l'issue de la cérémonie, le clan Hallyday devait s'envoler pour Saint-Barthélémy où le chanteur, mort d'un cancer du poumon à 74 ans, sera enterré.

