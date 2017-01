Jade Foret dévoile les photos de son Noël avec ses enfants

Jade Foret a passé un excellent Noël, comme en témoigne son enthousiasme affiché sur les réseaux sociaux. La jeune femme, qui a retraversé l'Atlantique après avoir passé de belles vacances sous le soleil de Miami puis une escapade au Maroc, a partagé les clichés de cette période de fête en famille.

C'est sur Instagram que l'épouse de l'homme d'affaires Arnaud Lagardère a dévoilé quelques images de son Noël et de son Nouvel An. Jade, toujours aussi filiforme, a offert à ses enfants un joli sapin au pied duquel on pouvait voir plusieurs paquets cadeaux. Nul doute que Liva (4 ans), Mila (2 ans) et Nolan (9 mois) ont été gâtés ! D'ailleurs, le trio, respectant un code couleur autour du rouge, a pris la pose pour immortaliser ce Noël en famille. La jeune maman de 26 ans, complètement folle de ses enfants, leur a même rendu hommage. "Personne d'autre ne connaîtra la force de mon amour pour vous... Après tout, vous êtes les seuls à savoir comment bat mon coeur à l'intérieur", a-t-elle écrit.