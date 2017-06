Jade Foret : Jalousie, moqueries, crachat... ses touchantes confidences

Jade Foret (26 ans) vient de publier sa toute première bande dessinée, Amber Blake. Ainsi s'est-elle rendue sur le plateau de Salut les Terriens ! sur C8 pour en faire la promotion. L'occasion pour elle de faire de touchantes confidences.

Tout au long de sa vie, la sublime brune, mère de trois enfants, Liva (4 ans), Mila (2 ans) et Nolan (1 an), a souffert des moqueries. "Vous avez été emmerdée toute votre enfance parce que vous étiez plus belle que les autres et vous vous faites emmerder toute votre vie car vous êtes plus riche que les autres", a résumé Thierry Ardisson.

Mariée à Arnaud Lagardère (56 ans), Jade Foret a essuyé de nombreuses critiques au moment où leur relation a été révélée. Son couple a été jugé fake, certains se sont moqués de leur différence d'âge, d'autres de leur différence de taille. "À un moment j'ai été blessée par toutes ces remarques faites au début de notre relation mais aujourd'hui on en rigole. Il y aura toujours des préjugés. Je suis une femme très heureuse, une maman épanouie, on a trois magnifiques enfants. Et voilà, ça plaît ou ça ne plaît pas", a-t-elle réagi.

Moqueries et crachats

Jade Foret est depuis longtemps habituée aux remarques désagréables. Déjà à l'école sa grande taille – elle mesure 1,82m – lui a valu de terribles surnoms : "girafe, "asperge". "Quand on est enfant on a des états d'âme et il y a des choses qui nous blessent. On dose différemment les souffrances et c'est vrai que moi j'en souffrais beaucoup. Alors, quand je rentrais à la maison j'écrivais, ça me faisait du bien", confie-t-elle.

C'est pourtant grâce à sa taille qu'elle est devenue mannequin très jeune, à l'âge de 12 ans. Mais, ce nouveau statut a transformé les moqueries en jalousie. Comme le raconte Thierry Ardisson, un jour, une fille a fait tomber Jade Foret et lui a craché dessus. Résultat, elle a fini à l'hôpital. Pas rancunière, la mère de famille confesse : "Je lui ai pardonné car elle s'est excusée quelques années plus tard."

Ce nouveau numéro de Salut les Terriens ! a réuni 829 000 téléspectateurs soit 6% de parts de marché.