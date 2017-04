Jade Foret Lagardère : À 26 ans, le mannequin devient auteur de bande dessinée

Jade Foret débarque là où on ne l'attend pas. Réputé pour ses jambes interminables et sa plastique parfaite, le mannequin de 26 ans fait ses premiers pas dans l'édition en devenant auteur de bande dessinée.

Comme le souligne le journal Le Parisien, l'épouse de l'homme d'affaires Arnaud Lagardère (patron du groupe de presse éponyme) s'apprête à publier sa toute première BD, Amber Blake, tome 1 : la Fille de Merton Castle, dont elle a signé les textes. L'ouvrage sortira le 24 mai prochain aux éditions Glénat et raconte l'histoire d'une "orpheline, une nouvelle héroïne forte au lourd passé, entre Alias et Largo Winch au féminin". Un personnage courageux et puissant entièrement imaginé par la maman de Liva (4 ans), Mila (2 ans) et Nolan (1 an).

Un synopsis qui met l'eau à la bouche

Cette nouvelle série d'action "rythmée, moderne et impitoyable" est servie au dessin par le grand dessinateur de comics américain Butch Guice. En activité depuis le début des années 1980, ce dernier a notamment réalisé les maquettes de plusieurs super-héros des univers Marvel et DC Comics.

Le synopsis d'Amber Blake prouve en tout cas que Jade Foret n'est pas qu'un joli minois et qu'elle déborde d'imagination. "Abandonnée à l'âge de 5 ans, passée par la case orphelinat, Amber Blake grandit au sein du programme Cleverland. Ce réseau d'écoles ultramodernes créé par un richissime philanthrope indien a pour but de venir en aide à des enfants défavorisés du monde entier. Sauf que le directeur de la branche londonienne, Jeff Kavotz, est un diabolique pervers qui n'hésite pas à abuser d'élèves dont il a la charge. En fin d'études, témoin du meurtre de sa meilleure amie, Amber parvient à s'échapper de Cleverland. Elle est aussitôt récupérée par Argon, une organisation secrète qui combat les crimes contre l'être humain comme la pédophilie, la prostitution ou l'esclavage. Jeune, brillante et déterminée, Amber forme une recrue de choix. Maintenant qu'elle a survécu à l'enfer, elle fera tout pour l'éviter aux autres. Mais elle voit surtout dans Argon et les outils futuristes mis à sa disposition le moyen de retrouver Kavotz. Ce dernier a disparu. Et Amber veut le faire payer", lit-on.