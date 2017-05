Jade Foret sur ses années de mannequinat : "C'est un milieu difficile..."

En promotion pour sa première bande dessinée intitulée Amber Blake, la jolie Jade Foret s'est confiée aux journalistes du Parisien sur ce nouveau projet qu'elle considère comme "son quatrième bébé".

La femme d'Arnaud Lagardère, avec qui elle a eu trois enfants, a expliqué qu'elle écrivait depuis sa plus tendre enfance, pour échapper aux critiques de ses petits camarades de classe qui sont allés jusqu'à la menacer de coups. "Les enfants peuvent être très cruels entre eux. J'ai été pas mal servie question violences étant jeune", a-t-elle déclaré.

C'est pour ça que, deux ans après le début très précoce de sa carrière de mannequin, à l'âge de 13 ans seulement, ses parents la déscolarisent. La jeune fille, qui enchaîne les défilés et les shootings, découvre alors un métier qui n'est pas non plus sans risques puisqu'on peut y croiser, entres autres, de dangereux prédateurs sexuels. "C'est un milieu difficile, mais j'ai eu la chance d'être encadrée et protégée par ma mère jusqu'à mes 18 ans", a-t-elle expliqué.

La pétillante brunette prend ensuite son envol et poursuit tambour battant sa carrière de modèle, jusqu'à sa rencontre avec son mari, avec qui elle fonde une adorable petite famille. La maman de Liva (4 ans), Mila (2 ans) et Nolan (1 an), qui affirme "n'avoir aucun problème avec son image", entend aujourd'hui poursuivre son rêve d'auteur. La bombe belge songe déjà à la suite de sa BD : deux tomes sont d'ores et déjà au programme !

Coline Chavaroche