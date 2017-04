Jade Foret très sexy pour fêter sa belle amitié avec un célèbre tennisman

L'amitié de Jade Foret et de Richard Gasquet ne doit rien au hasard. Le joueur de tennis actuellement en convalescence à cause d'une opération de l'appendicite est membre de la team Lagardère depuis des années, tout comme d'autres spécialistes de la petite balle jaune (Paul-Henri Mathieu, Julien Benneteau, Nicolas Mahut, Alizé Cornet...). Très proche du clan Lagardère, Richard Gasquet est le parrain de Liva, 4 ans et demi. C'est à ses côtés qu'il a par exemple fêté son 30e anniversaire en juin dernier. "Merci a ma filleule Liva pour ce gâteau d'anniversaire and thanks everybody for the birthday wishes !! @jadelagardere", avait-il publié à l'époque sur les réseaux sociaux.