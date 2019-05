Jade Foret : Ultrasexy en lingerie, elle régale ses milliers de followers

La course au titre de star la plus sexy de la planète se joue essentiellement sur les réseaux sociaux. Jade Foret s'est lancée, soutenue par plusieurs centaines de milliers de followers. L'épouse d'Arnaud Lagardère les régale en publiant de nouvelles photos d'elle en petite tenue...

Sur Instagram, @jadelagardere approche la barre du million d'abonnés. Plusieurs milliers d'entre eux "likent" et commentent ses publications, la montrant en maillot de bain, en lingerie ou avec ses trois enfants (Liva, Mila et Nolan, 5, 4 et 2 ans). Sur une photo d'elle prise le 10 mai 2019 et publiée le samedi 18 mai, la bombe de 28 ans s'affiche en sous-vêtements coquelicot de la marque Victoria's Secret.

Main droite sur le visage, Jade Foret expose ses jolies courbes et embrase la Toile. La jeune femme a également identifié Sports Illustrated Swimsuit et sa rédactrice en chef, MJ Day. Fait-elle un appel du pied au magazine, dont le numéro 2019 vient de sortir en kiosques ?