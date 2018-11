Jade Hallyday bouleversante pour un message adressé à son "cher" papa

Le 5 décembre 2018 marquera le premier anniversaire de la mort de Johnny Hallyday. Le rockeur préféré des Français s'est éteint à l'âge de 74 ans d'un cancer du poumon qui s'est généralisé. Près d'un an plus tard, l'émotion est toujours aussi vive dans son clan.

Sa fille Jade, 14 ans, a publié un message émouvant sur sa page Instagram le 19 novembre 2018, alors que celle-ci était privée il y a quelques semaines encore. L'adolescente a ainsi écrit, avec beaucoup de maturité : "Mon cher Papa, ta lumière est en nous, ta force et ton courage nous portent pour toujours. Maman, Joy et moi t'aimons et tu nous manques tellement tous les jours. Parce l'amour est plus fort que tous les mensonges." Jade fait sans aucun doute référence à toute les attaques dont sa maman fait l'objet depuis la mort de son père et notamment le dossier judiciaire toujours en cours qui oppose la veuve de Johnny Hallyday à ses deux aînés, Laura Smet et David Hallyday.

Pour illustrer ces mots bouleversants et pleins d'amour, l'adolescente n'a pas choisi une photo prise au hasard. Sur le cliché, elle apparaît avec sa maman et sa petite soeur Joy (10 ans) de dos dans le désert californien. Johnny Hallyday appréciait tout particulièrement Joshua Tree. La visite du trio avait ainsi tout l'air d'un pèlerinage.