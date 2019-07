Jade Hallyday est arrivée à Saint-Barthélemy, le "paradis sur terre"

Ça y est, Jade Hallyday est à nouveau auprès de son père. Mercredi 10 juillet 2019, la fille de 14 ans de Laeticia et Johnny Hallyday a fait savoir aux 61 000 personnes qui la suivent sur Instagram qu'elle se trouvait à présent sur l'île de Saint-Barthélemy. L'adolescente s'est exposée sur le port de Gustavia, le principal bourg et le chef-lieu de l'île des Antilles françaises, au coucher du soleil. Habillée d'un long T-shirt blanc et d'un bob, Jade Hallyday commente en anglais : "Heaven on earth" ("le paradis sur terre").

Après la publication de cette photo, Jade a reçu de nombreux commentaires, notamment de son clan. Sa grand-mère Françoise Thibaut, à qui elle avait rendu visite au cap d'Agde, a ainsi écrit avec beaucoup de tendresse : "Ma beauté @jadehallyday tu me manques." Élodie Piège, la femme du chef Jean-François Piège, dont Laeticia Hallyday est très proche, a quant à elle publié une série de coeurs.