Jade Hallyday lovée dans les bras d'un garçon : célébration d'un jour spécial

Jade Hallyday grandit et se dirige, peu à peu, vers l'âge adulte, la mort de son célèbre papa, survenue le 5 décembre 2017, l'ayant poussée à gagner plus vite que les autres en maturité. Malgré cette terrible épreuve qui a renforcé ses liens avec sa maman Laeticia et sa petite soeur Joy (10 ans), Jade n'en demeure pas moins une adolescente de 14 ans qui tente de mener la même vie que les jeunes de son âge. Cette existence est faite de belles amitiés et de moments importants qu'il ne faut pas oublier de célébrer.

Le 7 avril 2019, Jade Hallyday s'est emparée de son compte Instagram pour souhaiter un joyeux anniversaire à l'un de ses amis : Loïc Billon. La fille aînée de Laeticia Hallyday a publié une photo d'eux deux partageant un joli moment complicité. Sur le cliché, les adolescents apparaissent enlacés.