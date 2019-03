Jade Hallyday pose avec Jean Reno, son parrain qu'elle "aime très fort"

Jade Hallyday serait sans aucun doute restée un peu plus longtemps à Saint-Barthélemy mais l'heure de la rentrée avait sonné et l'adolescente de 14 ans, scolarisée à Los Angeles, a dû se résoudre à rentrer en Californie avec sa maman, Laeticia Hallyday et sa petite soeur de 10 ans, Joy.

Lors de ces dernières vacances sur l'île des Antilles françaises, qui était si chère à son père Johnny Hallyday, décédé le 5 décembre 2017 d'un cancer du poumon qui s'est généralisé, Jade a pu compter sur le soutien d'un être dont elle est très proche : son parrain Jean Reno.

Si Jade Hallyday avait déjà révélé la présence du célèbre acteur de 70 ans à Saint-Barthélemy avec une publication Instagram datant du 21 février 2019, l'adolescente a partagé une nouvelle photo le 10 mars. Elle pose entourée de sa petite soeur et de son parrain à qui elle adresse une belle déclaration : "Parrain, j'ai tellement de chance de t'avoir dans ma vie je t'aime très fort". Jean Reno, très souriant, enlace tendrement les deux filles son défunt ami Johnny.