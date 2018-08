Jade Lagardère , de l'eau dans le gaz avec Arnaud ? "Ne vous inquiétez pas"

Mariée à l'homme d'affaires Arnaud Lagardère depuis 2013, Jade Lagardère avait l'habitude de partager les coulisses de sa vie privée avec ses abonnés sur les réseaux sociaux. Mais, désormais, elle se contente de poster des photos d'elle seule ou avec ses trois enfants. Cela n'a pas échappé à ses followers...

Alors que quelqu'un lui demandait pourquoi elle ne met plus de photos en compagnie d'Arnaud Lagardère, en dépit du fait que c'était "si mignon à voir", le mannequin belge de 27 ans a répondu avec un brin de mystère : "C'était le passé. Mais merci c'est gentil", a-t-elle écrit. Peu après, elle a reçu un message similaire lui faisant remarquer que même sur ses photos de vacances, elle n'apparaît plus à ses côtés. "Ne vous inquiétez pas pour lui, tout va très bien", a-t-elle rassuré. Arnaud a-t-il choisi de faire profil bas ? Ou est-ce que le couple connait des difficultés ? Mystère...

Quoi qu'il en soit, Arnaud et Jade Lagardère, parents de Liva (5 ans), Mila (4 ans) et Nolan (2 ans), ne devraient pas agrandir leur clan. Interrogée sur ses envies de maternité, la créatrice d'Amber Blake - dont le 3e tome est attendu l'an prochain - a clarifié les choses. "J'aimerais beaucoup mais ce n'est pas prévu, alors je vais me contenter de mes trois amours, mes neveux-filleuls et des bébés à venir autour de moi", a-t-elle répondu.

Thomas Montet