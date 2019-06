Jade Lagardère "effondrée" : son mystérieux message...

Jade Lagardère, "effondrée" ? À en croire le mystérieux message publié puis supprimé de son compte Instagram suivi par 826 000 abonnés, le 21 juin, ce serait le cas. La jeune femme de 28 ans a diffusé à ses followers une vidéo d'elle souriante... pour cacher sa peine ?

"Au moment même où je poste cette vidéo, je ne suis pas du tout souriante, je suis même effondrée, mais j'ai décidé de montrer mon côté positif et combatif pour mes proches avec cette chanson C'est pas grave. Bisous à tous", avait écrit Jade Lagardère en légende de sa publication. Elle a toutefois laissé la vidéo sur laquelle on la voit avec un large sourire aux lèvres, faisant même un bisou de la main au son du titre du groupe Columbine. Traverse-t-elle une épreuve personnelle ou cela concerne-t-il quelqu'un de son entourage ? Mystère...

Jade Lagardère devrait pourtant être heureuse et détendue puisqu'elle a passé de belles vacances dans les îles grecques ainsi qu'à Ibiza, en Espagne. L'ex-mannequin belge et créatrice de la bande dessinée Amber Blake s'y était rendu avec son clan composé de sa maman Maïté, de son mari, l'homme d'affaires Arnaud Lagardère, ainsi que de leurs enfants Liva (5 ans), Mila (4 ans) et Nolan (2 ans). Au programme : sorties en mer, séances de bronzette et câlins au bord de la piscine et fêtes endiablées.