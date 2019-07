Jade Lagardère hospitalisée, victime d'une "grave infection" et bientôt opérée

Après avoir inquiété ses abonnés et admirateurs avec un premier message cryptique ensuite supprimé au mois de juin, puis en révélant être hospitalisée depuis plusieurs jours, Jade Foret s'est décidée à leur donner quelques nouvelles concrètes par le biais de sa story Instagram.

Dans la soirée du vendredi 5 juillet 2019, le mannequin belge de 28 ans, épouse depuis 2013 d'Arnaud Lagardère et mère avec lui de trois enfants (Liva, 6 ans, Mila, 5 ans, et Nolan, 3 ans), faisait état de son admission à l'hôpital sans en divulguer les raisons, via un post la mettant en scène avec sa petite fille : "Je suis actuellement hospitalisée en Belgique depuis quatre jours, écrivait-elle. Mes amours me manquent tellement, je n'ai qu'une envie c'est de les retrouver. En attendant voici quelques petits clichés avec ma princesse Liva, ce joli moment rempli d'amour et de complicité..."

Dans sa story, elle avait au préalable partagé des images de son quotidien à l'hôpital, entre perfusions et soutien mutuel avec sa camarade de chambre. Tard dans la soirée de vendredi, Jade a enfin livré les détails cliniques de sa situation : "J'ai une très grosse infection des reins (pyélonéphrite [une infection urinaire haute qui peut être très grave, NDLR]) et une hernie inguinale que je devrai opérer dès que l'infection aura disparu totalement... Et pour conclure, comme on dit souvent jamais deux sans trois : j'ai une bronchite pour terminer en beauté."

Incapable de dormir, la jeune femme publiait dans la foulée un message vidéo pour trouver un peu de compagnie nocturne par messages. "J'ai pas vraiment l'impression de guérir", disait-elle d'un air abattu, trouvant le temps long lors de sa quatrième nuit à l'hôpital. Pas aussi sympa que ses vacances de rêve à Ibiza le mois précédent, c'est certain... Courage, Jade !