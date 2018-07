Jade Leboeuf a "dit oui" à Stéphane (SS7) et dévoile les photos de son mariage

Après avoir annoncé le plus fièrement du monde ses fiançailles, Jade Leboeuf s'est mariée à Stéphane Rodrigues. "Il y a dix mois, tu m'as demandé de t'épouser et le mois prochain, nous nous disons oui. Dès la première semaine avec toi, j'ai su que je passerais ma vie à tes côtés. J'ai hâte de pouvoir enfin te présenter en tant que mon mari", écrivait Jade il y a cinq semaines, dévoilant au passage sa sublime bague ornée d'un saphir. Et ce jeudi 12 juillet 2018, Jade Leboeuf et Stéphane Rodrigues se sont en effet mariés !

Une union civile révélée par la jeune femme de 27 ans, qui avait posté différentes stories sur Instagram, d'abord pour les préparatifs et ensuite pour la cérémonie en mairie. On peut découvrir la belle brune, mannequin, blogueuse et influenceuse, dans sa robe blanche dévoilant ses épaules. "On s'est dit oui", se félicite la jeune mariée dans une autre story où elle embrasse celui qui est désormais son mari, lui aussi mannequin et révélé dans la 8e saison de Secret Story.

Quelques heures plus tôt, Jade Leboeuf se prêtait au jeu Ask Me a Question (Pose-moi une question) qui fait fureur en ce moment dans les stories Instagram, et répondait à un de ses abonnés qui lui demandait si des enfants étaient en projet. Et la bombe, fille de Franck Leboeuf, a confirmé ! "On a hâte de faire un ou une mini Steph & Jade et oui sûrement après notre cérémonie de mariage qui se fera l'été prochain", a-t-elle répondu, évoquant là la joyeuse fête qui, en général, suit la cérémonie à la mairie.

Félicitations aux jeunes mariés !