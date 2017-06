Jade Leboeuf : "Chaleur" et bikini, la bombe est prête pour un "plongeon"

Avec ses quelque 55 000 abonnés, Jade Leboeuf est l'une des it-girls du moment sur Instagram. Une must-follow ("celle qu'il faut suivre") dont les clichés, souvent osés et dénudés, suscitent bien des réactions. Sans avoir la prétention d'être une Emily Ratajkowski française, Jade a un corps parfait et elle ne manque pas de le sublimer comme de l'exposer... Notamment lorsque les conditions s'y prêtent.

Par exemple, actuellement du côté de Los Angeles où elle vit, il fait une chaleur quasi étouffante. Du genre à donner envie de sauter dans une piscine si l'occasion se présente. C'est ce que Jade a illustré sur son dernier post Instagram. La belle pose de dos, devant un décor typiquement californien : soleil, piscine et palmiers. Vêtue d'un bikini kaki et noir, elle affiche son incroyable cambrure et ses sublimes formes sculptées. "Prête pour un plongeon sous la chaleur", écrit-elle en légende.