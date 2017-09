Jade Leboeuf seins nus sur la plage, elle a "perdu son maillot"

Qué calor ! Alors qu'une grande partie des Français se couvre de pulls et de laines chaudes en ce début d'automne, ce n'est pas le cas de Jade Leboeuf. La fille du célèbre footballeur Franck Leboeuf continue en effet de poster des photos d'elle sur la plage sur Instagram. Et comme elle n'est ni frileuse, ni complexée, la jeune femme se permet (pour la joie de tous) de bronzer topless. Elle cache tout de même une partie de sa poitrine avec son bras.

Ce n'est apparemment pas pour déplaire au compagnon de Jade, le séduisant Steph Rodrigues, puisque c'est lui-même qui immortalise ce joli moment. Lui non plus n'est d'ailleurs pas un inconnu du grand public, puisqu'il a participé à la huitième saison de Secret Story. Les deux amoureux ne manquent pas une occasion de partager sur Instagram les plus beaux moments de leur voyage paradisiaque en Indonésie.

En légende du fameux cliché où elle pose topless, la jolie Jade ne manque pas de rire de la situation. "J'ai perdu mon haut de maillot", a-t-elle précisé. Et les plus de 56 000 abonnés de la jeune femme sont loin de lui en vouloir. On peut notamment lire dans les commentaires "ça ne me dérange pas", "Ah ben c'est ballot !!! Ceci dit pour le plaisir des yeux c'est mieux" ou encore "je perds la tête moi".